UBP yarın kadına yönelik şiddete dur demek amacıyla etkinlik düzenliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kadına yönelik şiddete dur demek ve bu soruna dikkat çekmek için yarın Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, “Kadına Şiddete Karşı Biriz” sloganıyla düzenlenecek yürüyüş saat 14.00’te partinin merkez binası önünde başlayacak.

Dereboyu güzergahının izleneceği yürüyüş, Başbakanlık trafik ışıklarında tamamlanacak.

Milletvekillerinin, UBP kadın ve gençlik kollarının da katılacağı yürüyüşte vatandaşlara broşür dağıtılacak.