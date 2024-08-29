UBP Yeniboğaziçi Meclis Üyesi Halil Erdoğuç, red veren üyelere sert tepki gösterdi

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29/08/2024

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UBP Yeniboğaziçi Meclis Üyesi Halil Erdoğuç, red veren üyelere sert tepki gösterdi

UBP Yeniboğaziçi Meclis Üyesi Halil Erdoğuç geçtiğimiz gün Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis toplantısında, bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintilerine çözüm olarak Elektrik Kurumu’nun direkleri ve hatları güçlendirmek amacıyla yeşil alana direk dikme izni istemişti.

Meclis toplantısında dört kez ret oyu veren meclis üyelerine, UBP Yeniboğaziçi Meclis Üyesi Halil Erdoğuç’tan sert tepki geldi.

Erdoğuç, "Halka yaptığınız günümüz çağında en büyük kötülüktür. Günümüzde yeşil alan bulunur ama elektrik ve enerji halkın ve bölgenin ihtiyacı, olmazsa olmazlardandır. Yarın kesildiğinde bölgede sakın ola devlete mal etmeyin. Halkın kamu yararı için olumlu oy veren Göral Yıldız Çoban, Atalay Talaykurt ve Başkan Katip Demire teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.(Ergün YAHAT)

29/08/2024 21:54
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TAGS: UBP Yeniboğaziçi Meclis Üyesi Halil Erdoğuç, red veren üyelere sert tepki gösterdi
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