UBP'de 2 ilçede oy kullanılmasına PM'den onay

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Parti Meclisi ile ilgili açıklama yaparak "UBP'nin geleceğe yönelik olarak atacağı adımların tartışmasıydı. En demokratik şekilde bir oylama yapıldı. Tüzük kurultayıyla ilgili önerdiğimiz maddeleri onayladık" ifadelerini kullandı. Alınan kararlara göre Tüzük Kurultayı'na götürülmesi için onaylanan maddeler şunlar:

2 Mayıs tarihine kadar üye olanlar önümüzdeki kurultayda oy kullanabilecek.

UBP'de 2 yılda bir gerçekleştirilen Kurultay'ın 3 yılda bir yapılacak.

Hiç bir UBP seçiminde oy kullanmayan üyelerin üyelikleri düşürülecek.

Pandemi koşullarında seçimlerin tek bir noktada değil birden fazla noktada yapılması noktasında gerekli değişiklik 45'e 42 olarak onaylandı. Lefkoşa ve Gazimağusa'da oy kullanılacak.

Başbakan Saner, 23'ünde Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda konuşmalar yapılacak. Ertesi gün de oylamalar ilçelerde yapılacak. Tüzük Kurultayı'nın ilanı da ileriki günlerde verilecek.

Parti Meclisi sonrasında ilk tepki açıklamasını Genel Başkan Adaylarından Hasan Taçoy yaptı. Taçoy, kısa bir açıklama yaparak 97 kişinin oy kullandığını 23 kişinin oy kullanmadığını ifade etti. 45'e 42 gibi bir sonuçla 2 ilçede oy kullanılmasının tüzük kurultayına götürülmesi kararlaştırıldı. Taçoy, karara tepki göstererek oylamanın açık oylama ile yapılmasından dolayı bu sonucun çıktığını söyledi.

İkinci açıklama ise Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre'den geldi. Töre içeride çok büyük bir şike oynandığını ifade ederek bu işin daha çok tartışılacağını söyledi. Töre, ilk önce oylamada hayır oyu çıktığını daha sonra ise tek tek el kaldırarak oylandığında kararın evete döçndüğünü söyledi.

Bu habere tepkiniz:



30/08/2021 14:48