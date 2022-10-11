UBP'de 5 belediye başkan adayı kesinleşti

Ulusal Birlik Partisi'nde Aralık ayında yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri için çalışmalara hız verildi.

UBP'li kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 18 belediyeye göre belediye başkan adayları belirlenecek. Haber Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre Güzelyurt Belediye Başkan Adaylığı için mevcut başkan Mahmut Özçınar, Serdarlı Belediye Başkanlığı için Halil Kasım, İskele Belediye Başkanlığı için Hasan Sadıkoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkan adaylığı için ise mevcut belediye başkanı İlker Edip aday olarak gösterilecek. Lefke Belediye Başkan adaylığı için Adil Özgey de ismi netleşen adaylar arasında.

Parti içerisinde diğer adayların belirlenmesi için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Adayların hepsinin bugünlerde açıklanması bekleniyor.

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11/10/2022 11:10