UBP’de aday adaylığı şartları açıklandı
UBP'de, 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı
24/11/2021
Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı.
Münhalde aday adaylarının bugün (24 Kasım 2021) başlayan başvurusu sürecinin 3 Aralık 2021 tarihine saat 16:30’a kadar devam edeceği belirtilerek, başvuracak kişilerde aranan şartlar duyuruldu.
Tüm başvuruların Lefkoşa Parti Genel Merkezi Köşlüçiftlik’te yapılacağı, evrakların eksiksiz olması gerektiğine dikkat çekilerek, evrakta eksik olması halinde başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu.
8'nci madde akıllara Özgürgün'ü getirdi
Adaylık başvurusundaki “Son 3 yılın hava, kara ve deniz kapılar giriş çıkış belgesi maddesi ise dikkat çekti. Söz konusu maddenin yurtdışında yaşayan ve meclise gelmeyen Hüseyin Özgürgün’ü akıllara getirdi.
Hatırlanacağı üzere Hüseyin Özgürgün dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına gitmiş, istifa etmiş ancak istifası kabul edilmemişti.
Özgürgün, geçtiğimiz aylarda katıldığı TV programlarında yeniden aday olabileceği sinyalini vermişti.
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda en az 3 yıl yazıyor
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda seçilebilme niteliklerine göre madde 9 (C) uyarınca: “Oy verme gününden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmak” yer alıyor.
Özel bağış belgesi isteniyor
Bir diğer madde ise Haber Kıbrıs’ın dün duyurduğu ve genel seçimde UBP’den aday adayı olmak isteyenlerin 25 bin TL’lik bağış yaptığını dair belge.
İşte aday adayları için aranan şartlar
Kimlik kartı fotokopisi
Özgeçmiş
Adli sicil selgesi
Erkekler için Askerlik Terhis Belgesi
İki adet vesikalık resim
Özel bağış makbuzu
İkametgah belgesi
Son 3 yılın hava, kara ve deniz kayıtları giriş çıkış belgesi