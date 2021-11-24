UBP’de aday adaylığı şartları açıklandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı.

Münhalde aday adaylarının bugün (24 Kasım 2021) başlayan başvurusu sürecinin 3 Aralık 2021 tarihine saat 16:30’a kadar devam edeceği belirtilerek, başvuracak kişilerde aranan şartlar duyuruldu.

Tüm başvuruların Lefkoşa Parti Genel Merkezi Köşlüçiftlik’te yapılacağı, evrakların eksiksiz olması gerektiğine dikkat çekilerek, evrakta eksik olması halinde başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

8'nci madde akıllara Özgürgün'ü getirdi

Adaylık başvurusundaki “Son 3 yılın hava, kara ve deniz kapılar giriş çıkış belgesi maddesi ise dikkat çekti. Söz konusu maddenin yurtdışında yaşayan ve meclise gelmeyen Hüseyin Özgürgün’ü akıllara getirdi.

Hatırlanacağı üzere Hüseyin Özgürgün dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına gitmiş, istifa etmiş ancak istifası kabul edilmemişti.

Özgürgün, geçtiğimiz aylarda katıldığı TV programlarında yeniden aday olabileceği sinyalini vermişti.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda en az 3 yıl yazıyor

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda seçilebilme niteliklerine göre madde 9 (C) uyarınca: “Oy verme gününden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmak” yer alıyor.

Özel bağış belgesi isteniyor

Bir diğer madde ise Haber Kıbrıs’ın dün duyurduğu ve genel seçimde UBP’den aday adayı olmak isteyenlerin 25 bin TL’lik bağış yaptığını dair belge.

İşte aday adayları için aranan şartlar

Kimlik kartı fotokopisi

Özgeçmiş

Adli sicil selgesi

Erkekler için Askerlik Terhis Belgesi

İki adet vesikalık resim

Özel bağış makbuzu

İkametgah belgesi

Son 3 yılın hava, kara ve deniz kayıtları giriş çıkış belgesi

Bu habere tepkiniz:



24/11/2021 12:13