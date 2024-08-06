UBP’de Akyön, Özgey ve Güllü tek aday olarak kongreye gidiyor

UBP’de Kurultay öncesi İlçe Yönetimleri belli oluyor.

Lefkoşa’da Mustafa Akyön görevi Savaşan’dan devralıyor, Lefke’de Adil Özgey, İskele’de Metin Güllü tek aday olarak göreve devam edecek.

18 Ağustos’da el zamanlı yapılacak İlçe Başkanlıkları için adaylık başvuruları bugün saat 17.00 itibarı ile doldu.

Her ilçede seçim olması beklenirken, Lefkoşa, Lefke ve İskele’de tek adayla seçime gidiliyor.

Öte yandan Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akyön, “Vardı bir hayalimiz o da gerçek oldu. Herkese Teşekkürler” ifadelerine yer verdi.