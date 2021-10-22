UBP'de başkan adayları toplantı yaptı

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22/10/2021

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UBP'de başkan adayları toplantı yaptı

Ulusal Birlik Partisi başkan adayları Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre UBP Genel Merkezi'nde toplantı yaptı.

Toplantıya Başbakan Ersan Saner'in katılmaması dikkat çekti. 

Toplantı sonrası açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu kurultayda görev alacak divan başkanlığının üç adayın oy birliğiyle belirlendiğini belirtti.

Faiz Sucuoğlu, genel başkan adayı Başbakan Ersan Saner için hasta olduğu gerekçisini sunarken, Hasan Taçoy ise Saner’in Başbakanlık’ta olduğunu belirtti.

22/10/2021 16:44
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TAGS: ubp, başkan, aday
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