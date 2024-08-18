UBP’de bugün ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları seçilecek
18/08/2024
Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP ) örgüt başkanlıkları seçim süreci devam ederken, bugün ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları seçilecek.
GİRNE...
Girne'de İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Bülent Kutay ve İbrahim Erbildim'in kıyasıya yarışması bekleniyor.
GAZİMAĞUSA...
Gazimağusa'da mevcut başkan Nahit Öncü ile Hüseyin Duvarcı'nın rekabeti öne çıkıyor.
İSKELE...
İskele İlçesi'nde ise mevcut başkan Metin Güllü, başkanlık görevine devam edecek.
GÜZELYURT...
Mutlu Atasayan ile Osman Uzun Güzelyurt İlçe Başkanlığı için yarışacak.
LEFKE...
Öte yandan Lefke'de ise mevcut aday Adil Özgey tek aday konumunda.18/08/2024 10:57