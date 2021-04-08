UBP'de Genel Sekreter adaylığı için başvuru süresi doldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterliği için 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimde iki aday, Girne Milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreter adaylığı için başvuru süresi doldu.

Yapılan kura çekimi sonucu oy pusulasında birinci sırada Özdemir Berova, ikinci sırada Oğuzhan Hasipoğlu yer alacak.

UBP PM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, 10 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’da Lefkoşa’daki Elysium Park’ta “Genel Sekreterlik” seçimi için Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Sadece “Genel Sekreterlik” seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için Covid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemler alınacak.

ÜYELER BÖLGELERE GÖRE BELİRLİ ZAMAN ARALIKLARINDA OY KULLANABİLECEK

Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşulları sağlanarak, alınacak.

Buna göre; ilk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den, 11.20-11-40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecek.

Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.

Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.

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08/04/2021 17:34