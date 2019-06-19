HABER KIBRIS

ad

UBP’de Genel Sekreterlik Tartışmaları Bitiyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri yarın belli oluyor.

ads
19/06/2019

ads
UBP’de Genel Sekreterlik Tartışmaları Bitiyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, uzun bir süredir parti içerisinde devam eden genel sekreterlik tartışmalarının yarın son bulacağını açıkladı.

Taçoy, yarın Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin toplanacağını ifade ederek genel sekreterlik seçiminin yapılacağını belirtti.

Parti Meclisi’nin saat 17.00’da toplanarak yeni genel sekreteri seçeceğini açıkladı. Bilindiği üzere parti içerisinde Hamza Ersan Saner, Resmiye Canaltay Eroğlu, Kutlu Evren gibi isimlerin genel sekreterlik için adı sıkça geçiyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ulusal Birlik Partisi, Ersin Tatar, haber, kıbrıs, hasan taçoy
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.