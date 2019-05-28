UBP’de genel sekreterlik tartışması sürüyor!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar “UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy’un makul bir süre sonra Genel Sekreterlik görevinden istifa edeceğini” söyledi. UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy’un ise genel sekreterlik istifa etmeyeceği biliniyordu.

GÜNEŞ Gazetesi’nin haberine göre: Tatar: Sayın Taçoy’la samimi bir şekilde oturduk konuştuk. Amacımız ülkemize ve partimize en iyi hizmeti vermektir. Sayın Taçoy’u kendisi ile görüşerek Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak kabineme aldım. Halk hizmet bekliyor. Kendisi ile görüşmemizde, partide başlatılan bazı çalışmaların tamamlanması için makul bir süre daha Bakanlık görevinin yanı sıra Genel Sekreterlik görevini devam ettirmesini, ardından ise genel sekreterlik görevini bir başka arkadaşımıza devretmesini kararlaştırdık. İki zor görevin birden sürdürülmesi zaten mümkün değildir. Herkes rahat olsun. Biz konuşa, konuşa anlaşmasını bilen, sorumluluk sahibi insanlarız.”