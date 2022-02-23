UBP'de Herkes Kolayını Buldu: ''Türkiye seni istemez'' Hangi Türkiye?

Kabine kuruldu, tartışmaları bitmedi. Ulusal Birlik Partisi’nde, haksızlığa uğradığını düşünen herkese, iddia o ki (Ki bence bakanlık hak değil, liyakattır) Genel Başkan Faiz Sucuoğlu aynı cevabı veriyor: Türkiye engelini aşamadım, istemediler?

Peki, kim bu Türkiye? Yani biri beni inandırsın ki, Türkiye’yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan, işi gücü bıraktı ve, “Olgun Amcaoğlu bakan olmasın, Kutlu Evren İçişleri Bakanı olmasın, İzlem Gürçağ’ı affetmeyin, Ünal Üstel iyi bir bakanlığa gelsin” diye dizayn mı yapıyor? Bu mu?

Belli ki, adına “Türkiye” denen ama Türkiye’de iktidarın sahibi olmayanlarla bir diyalog var. Sayın Faiz Sucuoğlu, kazanacağı kurultaydan çekilmemiş miydi? Ona da “Türkiye seni istemiyor” denmemiş miydi? Bu durumu en iyi kendisi bilmiyor mu?

Olgun Amcaoğlu’na, “Neden kabinede yer almadım?” diye sorunca verilen cevap o: “Türkiye seni istemedi…” Dışişleri Bakanı olamayan, çıngar çıkaran Oğuzhan Hasipoğlu’na verilen cevap da aynı: Türkiye seni istemedi… Kim arkadaşlar UBP’de bakan seçen bu Türkiye?

Elçilik değil, Külliye değil… Bu dizayn içerisinde UBP’ye yazık. Sürekli birilerine, adına da “Türkiye” denerek “sarı öküz” veriliyor. Sarı öküzü vere vere, gelinecek nokta belli. Şimdi UBP içerisinde birçok isim, “Türkiye beni neden istemez?” diye sorup duruyor

Belli ki birileri UBP içerisindeki güç kavgasında “Türkiye” ismini kullanmayı maharet sayıyor. Faiz bey kendisine yapılanları şimdi başkasına yapıyor. Olgun Amcaoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu gibi isimlerden daha milliyetçi, Türkiye’ye bağlı kim var da bizim haberimiz yok? Asker gibi adamlar maşallah…

Faiz Sucuoğlu ise bu konuda net bir cevap veriyor: Ben kimseye Türkiye seni istemiyor demedim, demem. Günahıyla, sevabıyla bu kabine benim. Tüm isimleri ben beli,rledim ve istikrarı düşündüm. Bu zor dönemden tecrübeli isimlerle geçeceğiz. Kim, "Faiz bey seni Türkiye istemedi" diyorsa, yalan söylüyor.

Gazeteci Ali Kişmir’e, yazmış olduğu bir yazıdan dolayı (içeriğine katılmıyorum) askeri kaygılarla 10 yıl hapis cezası istemi ile ağır cezada yargılanacak şekilde dava açıldı. Bir gazetecinin ifade özgürlüğüne karşılık, ceza davası açılması kabul edilemez. Bunun sonu yok…

Falyalı cinayeti ile ilgili düğüm Türkiye’deki yargıda çözülecek. Söylemez kardeşlerin, cinayet sonrası Türkiye’de yapmış olduğu görüşmeler ve para transferleri cinayette kilit rol oynuyor. Tetiğini sıkanı biliyoruz, sıktıranın da ortaya çıkması kaçınılmazdır

Falyalı cinayeti sonrasında, KKTC siyasi makamlarının adayı “kara para, hesaplaşma, mafya bozuntularının cirit attığı, uluslararası hukuktan kaçanların sığındığı, kolay paraya ulaşma çabası ile suç işlemekten korkmayanların cenneti” yapabilecek adımları engellemeli

KKTC cennetten bir köşe, turizm ve eğitim adası. İnsanı güleç, yardımsever ve misafirperver… Bunları defa defa yaşamak ve büyük acıların, hesaplaşmaların katlanarak büyümesini istemiyoruz. Bu nedenle Falyalı cinayetinden ders çıkarmak ve gereğini yapmak kaçınılmaz

Yolsuzluğun ve arsızlığın, yolsuz ve arsızların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Kimsenin Türkiye- KKTC ilişkilerini “kendi çıkarından yana bozmasına” hakkı yok, bunda Kıbrıs Türkü kaybeder. Dün de aynı noktadaydım, bugün de… Yorumlarınızı bekliyorum.

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23/02/2022 08:19