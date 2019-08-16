UBP’de herkes pozisyon alıyor

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, gündemdeki tek soru şu: UBP adayı kim olacak?

Ülkenin en büyük partisi konumundaki UBP’de Cumhurbaşkanı adaylığı için üç isim öne çıkıyor. Zorlu Töre, Tahsin Ertuğruloğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu. Her üç ismin destekçileri de sosyal medya üzerinden parti içini etkilemeye yönelik kampanyalarına başladı. UBP’nin “kendi adayı ile seçime gireceği” kesinlik kazandı. Bu yönde alınan prensip kararı var, ancak adayın nasıl belirleneceği belli değil. Üyeye gidilmesi en büyük ihtimal, ancak PM de bu konuda bir başka karar organı olabilir.

UBP’nin çatı adayı ya da parti dışından bir adayla seçime girmesi ise ihtimaller arasında yer almıyor.