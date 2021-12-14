Ulusal Birlik Partisi’nde geçen hafta sonu gerçekleştirilen milletvekilliği aday belirleme seçimleri parti içerisinde ciddi karışıklığa yol açtı.

Bir günde 8700 kişiden fazla UBP’linin oy kullandığının açıklanması parti içerisinde “bir günde 8700 kişiden fazla kişinin oraya gelmesi imkansızdı. Nasıl böyle bir rakam çıktı anlam veremiyoruz ve bu güvensizliğe neden oluyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Özellikle sıralama listesine giremeyen veya yerini beğenmeyen aday adaylarının partide huzursuzluk çıkardığı ve oluşan listenin seçimine güvenmediği öğrenildi.

UBP’de işler iyice karıştı

Cumartesi gerçekleşen seçimin ardından kadın kotası ve kontenjan nedeniyle kadın adaylardan daha fazla oy almasına rağmen listeye giremeyen kişiler bu sistemin adaletsizliğinden dert yandığı kaydedildi.

Tüm bu yaşananlar nedeniyle Ulusal Birlik Partisi’nde işler iyice karıştı. Seçim öncesi içine düşülen bu durumun partiye zarar verebileceği konuşuluyor.

Güven kalmadı

Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran’ın sandığa 7-8 oy birden atarken yakalanması ile başlayan güvensizlik ortamı, 1 gün süren aday belirleme seçimine, 2 gün süren genel başkalık seçiminden daha fazla kişinin oy kullandığının açıklanması ile daha da pekişti.

Salonda bulunan bir çok kişi cumartesi günü 8700 kişinin salona gelmediğini ifade ederek güvensizlik belirtti.

Yeniden seçim isteniyor

Ulusal Birlik Partisi’nde liste dışı kalanlar ve yerini beğenmeyenler tüm bu güvensizlik ortamının sona erdirilmesi için yeniden seçim istiyor. Liste dışı adaylardan bazıları 1800 fazladan oy kullanıldığı yönünde şüphelerini de ifade ediyor.

Divan sıkıştı

Divan ise tüm bu itiraz ve şikayetlerin tam ortasında kaldı. Özellikle liste dışı kalanlar ve yerini beğenmeyenler tarafından ciddi bir şekilde eleştirilere maruz kalan divan sıkışmış durumda. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da bu durum nedeniyle zor durumda kaldığı ifade ediliyor.

Kontenjan adayları ciddi rahatsızlık yarattı

Ulusal Birlik Partisi’nde bir diğer sıkıntı ise kontenjan adayları. Özellikle Şerife Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer kaybetmesine rağmen Lefkoşa listesine 12. Sıradan kontenjan adayı olarak koyulmaya çalışılması bardağı taşıran son damla oldu. Geçen ay tamamlanan davasında suçlu bulunması ve para cezasına çarptırılması olayı halen daha sıcaklığını korurken Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun böyle bir tercih yapması parti içerisinde anlaşılır bulunmadı.

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14/12/2021 13:50