UBP'de işler karışık; gözler Töre ve Sucuoğlu'nda

Ulusal Birlik Partisi, yarın devam edilecek kritik meclis başkanlık seçimi öncesinde hareketli saatler yaşıyor.

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06/01/2021

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UBP'de işler karışık; gözler Töre ve Sucuoğlu'nda

Ulusal Birlik Partisi, yarın devam edilecek kritik meclis başkanlık seçimi öncesinde hareketli saatler yaşıyor.

UBP Genel başkanı Ersan Saner, UBP'li en az 6 milletvekilinin UBP adayına oy vermemesi sonrasında yoğun bir mesai harcadı. Milletvekilleri ile tek tek görüşen Ersan Saner'e yalnızca Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin destek vermediğini itiraf ettiği, diğer vekillerin ise oy verdiğini söylediği vurgulanıyor.

Haber Kıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Töre hiçbir koşulda Canaltay'a destek vermeyecek. Sucuoğlu'nun tavrı ise merak ediliyor. Canaltay'ın Saner ile görüştüğü, "Gerekirse ben aday olmam. Ama bu sizin otoritenize ve UBP'ye karşı yapılan bir tavır. Süreci başkan olarak siz yönetmelisiniz" dediği öğrenildi.

06/01/2021 13:54
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TAGS: ubp, sucuoğlu, canaltay, töre, haberkıbrıs, mec
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