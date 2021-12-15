UBP’de kontenjanlar belirlendi

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15/12/2021

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UBP’de kontenjanlar belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nde aday belirleme ve sıralama kurultayı sonrasında belirlenen milletvekili adaylarına başkan kontenjanları da eklendi. Aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na liste ulaştırıldı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Gazimğusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu isimlerini kontenjan olarak belirledi.

İşte UBP aday listesi

15/12/2021 15:45
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