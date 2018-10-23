UBP’de kriz çözüldü divan belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nin bu hafta sonu yapılacak Olağan Genel Kurultayı’nda divan krizi çözüldü. Divan başkan ve üyeleri adayların ortak kararı ile belirlenmiş oldu.

Kısa bir süreliğine kriz yaşanmasına neden olan divan seçimi daha sonra konsensus ile çözüldü. Divan başkanlığına tüm adayların ortak kararı ile Milletvekili Zorlu Töre seçilecek. Üyeler ise Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu, Menteş Gündüz ve Hasan Sadıkoğlu seçilecek.

Kriz çözüldü

UBP’de hafta sonu yapılacak kurultay öncesinde adaylar arasında divan seçimi krizi yaşanmıştı. Tüm adayların tek bir kişide anlaşamaması sıkıntıya neden olmuştu. İlker Edip ismi de bu süreçte reddedilmişti. Bilineceği üzere Ulusal Birlik Partisi Onursal başkanı Derviş Eroğlu da tartışmaya katılmıştı.