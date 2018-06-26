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UBP'de Kurultay hesaplaşması erken başladı!

UBP'de Kurultay hesaplaşması erken başladı, İstifalar peşi sıra gelmesi bekleniyor... Kaynak: UBP'de Kurultay hesaplaşması erken başladı, örgütlerde istifalar başladı

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26/06/2018

UBP'de Kurultay hesaplaşması erken başladı!
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UBP'de Kurultay Hesaplaşması erken başladı, İstifalar peşi sıra gelmesi bekleniyor...

UBP'de otuz yıllık Lefkoşa Göçmenköy Örgüt Başkanı olan  Özel Kadıoğlu ve yönetimi bu sabah saatlerinde UBP-Örgüt Başkanlığı’ndan istifa ettiklerini açıkladılar.

İstifa sebebinin UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'e ve LTB seçim sonuçlarına bir tepki olduğu konuşuluyor.

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Kaynak: DETAY

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TAGS: UBP, KURULTAY, İSTİFA
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