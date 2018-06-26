UBP'de Kurultay Hesaplaşması erken başladı, İstifalar peşi sıra gelmesi bekleniyor...

UBP'de otuz yıllık Lefkoşa Göçmenköy Örgüt Başkanı olan Özel Kadıoğlu ve yönetimi bu sabah saatlerinde UBP-Örgüt Başkanlığı’ndan istifa ettiklerini açıkladılar.

İstifa sebebinin UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'e ve LTB seçim sonuçlarına bir tepki olduğu konuşuluyor.

Kaynak: DETAY