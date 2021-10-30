UBP'de kurultay heyecanı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor.

3 adayın yarışacağı kurultay, bugün başlayacak ve yarın tamamlanacak.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultayda, genel başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışacak.

16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği Kurultay’da, parti meclisi üyelerinin seçimi de yapılacak.

Kurultayda, oy verme işleminin saat 12.00’de başlaması ve pazar günü saat 19.00’da tamamlanması bekleniyor.

Nisap yoklamasının genel sekreter tarafından yapılması ile başlayacak kurultay, başkanlık divanının oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in konuşması, mesajların okunması, konukların konuşması ile sürecek kurultay açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlanacak ve seçimlere geçilecek.

Kurultayda, genel başkanlık seçimi, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi yapılacak.

Kurultay salonunda, üzerinde bugüne kadar UBP’de genel başkanlık yapan isimlerin fotoğraflarının yer aldığı “Dünden bugüne, bugünden yarına, yarından geleceğe! Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var!” yazılı pankart da asıldı.

Bu habere tepkiniz:



30/10/2021 10:35