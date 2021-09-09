UBP'de Kurultay Tek Bölgede Yapılacak

Ulusal Birlik Partisi’nde adaylar kurultay öncesinde daha önce tartışmaya açılan ve tüzük kurultayına gidilmesi düşünülen 4 konuda anlaşmaya vardı. Grup toplantısının ardından uzlaşıya varılan maddeler parti meclisinde görüşülecek.

Adaylar, UBP kurultayının 30-31 Ekim tarihleri arasında tek bölgede Lefkoşa’da yapılması konusunda uzlaşırken, üyelerin oy vermesi için 180 günün 170 güne indirilmesi konusu ortadan kalktı. Toplantıya girmeden önce basına konuşan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, “UBP ülkenin en büyük partisidir maalesef hakkımızda yorumlar yapılıyor. 4 arkadaşımız mutabakata vardı. Toplantının ardından birlik mesajı vereceğiz. Herkes bizi izlemeye devam etsin” dedi.

UBP Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, 4 konuyu görüşmek üzere toplantıya girileceğini söyledi. Adaylardan Hasan Taçoy, kurultayın 30-31 Ekim tarihleri arasında 2 gün boyunca yapılacağını açıkladı. Adaylardan Faiz Sucuoğlu ise, grup görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade etti. Sucuoğlu, 4 konuda görüş birliğine varıldığını belirterek, “4 aday 4 madde üzerinde görüş birliğine vardı. Parti Meclisine sunulacak” dedi.

Adaylardan Zorlu Töre de, “Geçen haftadan bugüne çok şeyler değişti. Kurultay tarihi değişti. Üyelerin oy kullanmasının 170 güne indirilmesi gereksiz kaldı. Kurultay sadece Lefkoşa’da yapılacak. Bu noktaya gelindiyse Zorlu Töre’nin payı büyüktür. Bunları ben savundum” ifadelerini kullandı.

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09/09/2021 16:51