UBP’de Kurultaya Doğru…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni yönetimini Ekim ayı sonunda yapılacak kurultayla belirleyecek. Başkanlık için 4 isim, 72 kişiden oluşacak Parti Meclisi için de yaklaşık 150 aday yarışacak.

Mahalle, köy ve ilçe kongrelerini tamamlayan UBP, 27-28 Ekim tarihleri arasında kurultay yapacak.

Partiden alınan bilgiye göre, kurultay için 20 Eylül’de başlayan adaylık başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla tamamlandı. Buna göre, UBP Genel Başkanlığı’na aday olan 4 isim var.

UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlık için yarışacak.

72 kişiden oluşacak Parti Meclisi için başvuruda bulunan yaklaşık 150 aday var.

KURULTAY İKİ GÜN SÜRECEK….İLK GÜN KONUŞMALAR, İKİNCİ GÜN SEÇİM OLACAK

İki gün sürecek kurultay Lefkoşa’da, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Kurultayın ilk ayağı 27 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. İlk günde konuşmalar olacak. 28 Ekim Pazar günü seçim yapılacak.

Hüseyin Özgürgün, 2013 yılından bu yana UBP Genel Başkanlığı görevinde bulunuyor.