UBP’de mahkemelik olan örgüt seçimleri iptal edildi

Ulusal Birlik Partisi’nde mahkemelik olan örgüt seçimleri ile ilgili mahkeme sonuçları kesinleşti, toplam 11 seçimin sonucu iptal edildi.

Üyelik yapıları, oy kullanmada yaşanan sorun ve aday olanların üyelik sorunları nedeniyle açılan davalarla ilgili daha önce alınan ara emir kararının ardından, kesin hüküm verildi.

UBP tüzüğüne aykırı seçim yapıldığı gerekçesi ile, Lefkoşa Kadın Kolları başkanlık seçimi yanında, Mağusa Sakarya, Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi, Sancarpaşa Mahallesi, Ergenekon, Hamitköy, Adaçay, İskele Polatpaşa Mahallesi, Alaniçi, Dikmen seçimleri tamamen iptal edildi.

Mahkeme, UBP tüzüğüne aykırı üyelerin oy kullandığına hükmetti. Buna göre, 16 Ocak 2024 sonrası partiye üye olanların oy kullanması tüzüğe aykırı bulundu.

Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından yürütülen davaların tamamında mahkeme itirazları haklı buldu.

UBP Başkan adayı Hasan Taçoy, “UBP mahkemelik olmasın” diyerek gerekli uyarıları yapmıştı.

Kurultaya kısa süre kala alınan mahkeme kararları, oy kullanacak UBP üyelerinin bir kez daha gözden geçirilmesine neden oldu.

Bu durumda yapılacak bir ihmal, UBP kurultayının da iptalini gündeme getirebilir.