UBP’de Meclis başkanlığı krizi tırmanıyor

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07/10/2024

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UBP’de Meclis başkanlığı krizi tırmanıyor

 

Ulusal Birlik Partisi’nde Cumhuriyet Meclisi Başkanı adayı krizi yaşanıyor. UBP Meclis Grubu’nun az önce yaptığı toplantıda Zorlu Töre ile Faiz Sucuoğlu arasında kim aday gösterilsin oylamasını 13’e 10 Zorlu Töre kazandı.

Zorlu Töre’nin Meclis Grubu’ndaki oylamayı kazanmasının ardından Faiz Sucuoğlu’nun Meclisi terk ettiği ve “bir daha da gelmem” dediği ifade edildi.

Bilindiği üzere Ünal Üstel’in parti başkanlığı döneminde meclis başkanlığı için Faiz Sucuoğlu’na söz verdiği biliniyor.

07/10/2024 10:50
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TAGS: faiz sucuoğlu, meclis, haber, kıbrıs
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