UBP’de Melek Nükte Olgun göreve hazır

Ulusal Birlik Partisi’nde hafta sonu gerçekleşecek olan ilçe yönetim kurulları seçiminde, Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları başkanlığına aday Melek Nükte Olgun, üyelerin onayı ile geleceği göreve hazır olduğunu söyledi.

Halen sürdürdüğü bu görevin önemini ve sorumluluğunu iyi bildiğinin altını çizen Olgun, “yıllardır hizmet verdiğim partimde bana tekrardan gösterilecek olan güvene bir kez daha layık olacağımın sözünü şimdiden veriyorum” dedi.

Melek Nükte Olgun, siyasette örgütlü olmanın önemine vurgu yaparak, bu yönde her türlü katkıyı ortaya koymaya hazır olduğunu söyledi.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de mutlaka etkin görevler üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Olgun, “sadece siyasi bir figür değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk Kadını’nın güçlü bir temsilcisi olacağım” şeklinde konuştu.

ÖZGEÇMİŞİ

Melek Nükte Olgun, 1958 Lefkoşa doğumludur.

1977 tarihinde Lefkoşa Türk Lisesi Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına Ticaret Odası Başkan Sekreterliği ile Başlayan Melek Nükte Olgun, bir yıl sonra Türkiye İş Bankası Girne Şubesinde çalışmaya başladı.

Bir yıl sonra da Türkiye İş Bankası Lefkoşa Merkez Şubede görevine devam etti.

10 yıl sonra emekliye ayrılarak kendi aile şirketi olan iş yerinde ticaret hayatına başladı.

2004 yılından itibaren Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmete başlayan Olgun, 2013 yılından İtibaren de UBP Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.

Halen bu göreve devam eden Melek Nükte Olgun, Partinin seçim çalışmalarına katılarak Kadınların aktif çalışmalarını yönlendirdi. Birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla sosyal faaliyetlere önem verdi.

Kıbrıs Türk Kadın Dayanışma Konseyinin düzenlemiş olduğu Kadın Siyaset Okulu Atölye Çalışmalarında Ulusal Birlik Partisi adına katılım gösterdi, çalışmalara katıldı.

Melek Nükte Olgun, evli ve 2 çocuk annesi ve 1 erkek torun sahibidir.