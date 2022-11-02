UBP’de Mesarya Belediyesi adayı Kürşat Özer

Ulusal Birlik Partisi’nde Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy’ün birleştirilmesi ile oluşturulan Mesarya Belediyesi için adayın Kürşat Özer olarak belirlendiği öğrenildi.

Özellikle birleştirilen belediyelerin belediye başkanlarının Genel merkeze ciddi bir baskı yaptığı ve Kürşat Özer kararını beğenmediği ifade edildi.

Örgütlerde sıkıntı yarattı

Bir önceki seçimde UBP adayına karşı aday olan Kürşat Özer’in UBP’den genel merkez tarafından aday olarak gösterilmesi UBP bölge örgütlerinde sıkıntı yarattı.

Kürşat Özer isminin bölge örgütlerine bildirildiği de Haber Kıbrıs’a ulaşan bilgiler arasında.

Belediye başkanları ve diğer adaylar kazan kaldırdı

Mesarya Belediyesi için Kürşat Özer’in aday gösterileceği kararı Merkez Yürütme Kurulu’ndan onaylanmasının ardından adaylık bekleyen diğer adaylar Mehmet Adahan’ın oğlu Hasan Adahan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Akdoğan’da Belediye Başkanı adaylığı isteyen Eylem Dolmacı’nın resmi açıklama öncesinde kararın geri alınması için girişim başlattığı kaydedildi.

Başbakan adayı yarın açıklanacak

Ulusal Birlik Partisi’nde Mesarya Belediye Başkan adaylığı ile ilgili yaşanan sıkıntılar yarın Başbakan Ünal Üstel tarafından sonlandırılacak. Üstel, yarın Mesarya Belediye Başkan Adayı’nı kamuoyuna açıklayacak.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi için aday Halil Kasım olacak

Öte yandan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adaylığı için ise Halil Kasım ismi netleşti. Başbakan Ünal Üstel’in yarın bu ismi de açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da bu belediye için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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02/11/2022 13:30