UBP’de PM ile disiplin ve denetleme kurulu için oy sayımı başladı

Ulusal Birlik Partisi’nde dün tamamlanan 22 Olağan Kurultayın ardından sayımı yapılan parti başkanlığı seçiminden sonra bugün saat 13:00 itibarı ile parti meclisi üyeliği, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimlerinin sayımına başlandı.

30-31 Ekim tarihlerinde yapılan kurultayda, kullanılan 8727 üye oyun, 5 bin 295’ini Faiz Sucuoğlu, 2 bin 869’unu Hasan Taçoy ve 468’ini Zorlu Töre alırken, 95 oy geçersiz sayıldı. Faiz Sucuoğlu yüzde 60 oy alarak ilk turdan başkan seçildi.

70 kişilik Parti Meclisi üyeliği için ( 50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç ) 182 başvuru yapıldı.

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01/11/2021 13:54