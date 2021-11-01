UBP’de PM ile disiplin ve denetleme kurulu için oy sayımı başladı

ads ads ads ads
01/11/2021

ads
ads
ads
ads
UBP’de PM ile disiplin ve denetleme kurulu için oy sayımı başladı

Ulusal Birlik Partisi’nde dün tamamlanan 22 Olağan Kurultayın ardından sayımı yapılan parti başkanlığı seçiminden sonra bugün saat 13:00 itibarı ile parti meclisi üyeliği, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimlerinin sayımına başlandı.

30-31 Ekim tarihlerinde yapılan kurultayda, kullanılan 8727 üye oyun, 5 bin 295’ini Faiz Sucuoğlu, 2 bin 869’unu Hasan Taçoy ve 468’ini Zorlu Töre alırken, 95 oy geçersiz sayıldı. Faiz Sucuoğlu yüzde 60 oy alarak ilk turdan başkan seçildi.

70 kişilik Parti Meclisi üyeliği için ( 50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç ) 182 başvuru yapıldı.

01/11/2021 13:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: UBP’de PM ile disiplin ve denetleme kurulu oy sayımı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.