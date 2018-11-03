UBP’de PM şekilleniyor

UBP’de Lefkoşa ilçesini temsilen Parti Meclisi’ne girecek isimler netleşti.

Haber Kıbrıs sayım alanından altı bin oy üzerinden ortaya çıkan rakamlara ulaştı. Sırası ile, Aydın Soyer, Ahmet Savaşan, Aydın Amca Nurcan Yardımcı, Mehmet Özçelik, Halil Esendağlı, Hüseyin Paşa, Hakan Fellahoğlu, Erdoğan Mani, Kemal Oktar, Ata Satur, Cemal Bulutoğulları, Fikret Çavuşoğlu, Ahmet Akbil, Süreyya Gürses ve Nevzat Pirgot ilk 16’ya girerek PM üyesi oldu.

3 kişilik Lefkoşa Kadın Kotası Parti Meclisi Üyeliğine Selin Candemir, Füsun Özsun ve Özlem Uzun Sefer seçildi.

Lefkoşa Gençlik Kotası içerisinde yer alan üç isim ise şöyle: Özdemir Özerem, Kemal Özekmekçi ve Mehmet Aktunç.

Lefkoşa’da seçimin tamamlanması İçin son bin oyun sayımına geçildi ancak listede köklü bir değişim beklenmiyor. İşte 6 bin oy sayımına göre oluşan tablo: