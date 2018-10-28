UBP'de sayım başladı

Ulusal Birlik Partisi 21’inci Olağan Kurultayı’nda oy verme işlemi tamamlandı. Saat 19.00 itibari ile yaklaşık 7 bin 300 UBP’li oy kullandı. Oy sayım işlemi saat 20.00’da başlayacak. Divan Başkanı Zorlu Töre, oy verme işleminin tamamlandığını belirterek, "tüm üyelere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Divan Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre, TAK muhabirine kısa bir açıklama yaptı. Töre, oy verme işleminin saat 19.00’da tamamlanmasıyla oy pusulalarının denkleştirileceğini, oy sayımına ise tahminen 20.30-21.00 sıralarında geçileceğini söyledi.

Töre, başkanlığa seçilen isimin saat 22.30’da kesinleşmesini beklediklerini, adayların kullanılan oyların yarısından azını alması durumunda ikinci tura gidileceğini ifade etti.

Zorlu Töre, ikinci tura gidilmesi halinde Parti Meclisi üyeleriyle ilgili sayımın da ikinci turun olacağı 3 Kasım’da yapılacağını söyledi.

Kurultaya katılımla ilgili de değerlendirmede de bulunan Töre, “Katılım yüksek” dedi.

UBP Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 21. Olağan Kurultayına katılım yoğun. Oy vermek için sıraya giren üyelerin saat 10.30 sıralarında metrelerce kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.

Birçok yiyecek, içecek standının kurulduğu spor salonu önünde, küçük hediyelik eşyalardan oluşan standlar da açıldı. Bazı manavlar patates, domatesle meyve satışı da yapıyor.

Oy vermek için Atatürk Spor Salonu’na gelen üyeler park sorunu da yaşandı. Kalabalık nedeniyle üyeler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Polis sıkışan noktalarda trafik akışının rahatlaması için çalıştı.

Atatürk Spor Salonu’nun dışına başkanların propagandasının yapıldığı çadırlar kuruldu. Adayların daha önceki açıklamalarından, konuşmalarından derlenenler hoparlörler aracılığıyla dışarıya verildi. Yan yana kurulan çadırlar nedeniyle adayların sesleri zaman zaman birine karıştı.

Kurultaya gelen üyelere, üzerinde adayların fotoğraflarının bulunduğu ücretsiz su da dağıtıldı. Parti meclisinde yer almak isteyen adayların kartları da gelenlere verildi.

Basının da ilgi gösterdiği kurultayla ilgili birçok noktadan canlı yayın bağlantısı yapılıyor, yetkililer kurultayı değerlendiriyor.

UBP, bir süre önce tüzük değişikliği yaparak delege sisteminden üye sistemine geçmişti.