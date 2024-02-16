UBP’de simge isimlerin toplantısı dikkat çekti

Ulusal Birlik Partisi'nde yıllardır süren bir gelenek, önceki akşam yeniden tekrarlandı. Genel Sekreter olduğu dönemde kritik kurultaylara imza atan Dursun Oğuz, o dönemin ilçe başkanları ile yemekte bir araya gelme geleneğini sürdürüyor.

Oğuz ve o dönemin ilçe başkanları Adil Özgey, Sadık Gardiyanoğlu, Güneş Güneşoğlu, Osman Kırşan, Osman Uzun ve şu an Maliye bakanlığı görevini yürüten Özemir Berova bir araya geldi.

Eski İlçe başkanları gecenin fotoğrafını "istikrar" notu ile paylaştı. Aradan geçen sürede Gardiyanoğlu, Oğuz ve Berova şu an kabinede yer alıyor. "İstikrar" notu, "düzenli olarak bir aradayız" diye duyurulsa da, Başbakan Ünal Üstel'in kurultay hazırlığını "istikrar" sloganıyla yapması arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı