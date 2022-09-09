UBP'de sürpriz aday

Ulusal Birlik Partisi’nde Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayda başkanlık için adaylık süresi bugün bitiyor.

Başkanlığa tek aday Başbakan Ünal Üstel’in olması beklenirken bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. UBP Üyesi Sertan Traş, UBP Merkez Binası’na giderek adaylık başvurusunu yaptı. Yasal hakkını kullanarak adaylık başvurusunu yaptığını kaydeden Traş’ın başvurusu alındı.

UBP kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Traş’ın adaylığını kriterlere uyup uymadığının değerlendirildiği kaydedildi.

UBP Genel Başkan adaylığı için bugün mesai bitimine kadar müracaat kabul edecek

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09/09/2022 13:25