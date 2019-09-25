UBP'de toplantıya katılmayan isimler belli oldu
25/09/2019
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UBP’de Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı için toplanan milletvekillerinin tamamı “evet” derken, kamuoyu, toplantıda olmayan milletvekillerini merak ediyor.
Haber Kıbrıs’ın UBP’ye yakın kaynaklardan derlediği bilgilere göre, katılmayan isimler şunlar:
Özdemir Berova, Kutlu Evren, Önder Sennaroğlu ve Hüseyin Özgürgün. Bu dört isim, mazaret göstermeden toplantıya katılmadı.
UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçam Altuğra ise, yurt dışında olduğu gerekçesi ile toplantıya katılmadı.