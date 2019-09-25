UBP'de toplantıya katılmayan isimler belli oldu

UBP’de Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı için toplanan milletvekillerinin tamamı “evet” derken, kamuoyu, toplantıda olmayan milletvekillerini merak ediyor.

Haber Kıbrıs’ın UBP’ye yakın kaynaklardan derlediği bilgilere göre, katılmayan isimler şunlar:

Özdemir Berova, Kutlu Evren, Önder Sennaroğlu ve Hüseyin Özgürgün. Bu dört isim, mazaret göstermeden toplantıya katılmadı.

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçam Altuğra ise, yurt dışında olduğu gerekçesi ile toplantıya katılmadı.

25/09/2019 20:12