UBP’de yarış at başı

Ulusal Birlik Partisi’nde bu hafta gerçekleşecek Olağan Kurultay’da yapılacak başkanlık seçiminin kıyasıya geçtiği görülüyor.

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nda katılımcılara sorulan “Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa UBP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna “KESİN UBP’YE OY VERİRİM” şeklinde yanıt verenlerin UBP’deki Başkan Tercihleri" yarışın kıyasıya geçeceğini gösteriyor.

Sonuçlara göre yüzde 31.5 Hüseyin Özgürgün, Yüzde 29.2 ile Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu yüzde 29’luk oy oranına sahip. Araştırmanın yüzde 3 yanılma payını göz önünde bulundurulduğunda 3 adayın da seçimin içerisinde olduğu görülüyor. Sunat Atun’un ise yüzde 10.3’lük oranla geride kaldığı ortaya çıkıyor.

Araştırmanın sonucuna göre Sunat Atun dışındaki her 3 aday da ikinci tura kalabilme durumunda.

Kurultayın sonucunu ise son 4 gündeki gelişmelerin belirlemesi bekleniyor. Son günlerde adayların yapacakları çalışmaları belirleyici olacak gibi gözüküyor.