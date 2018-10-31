UBP’de yeni dönem 'resmen' başladı

Divan başkanı Zorlu Töre, başkanlık seçiminin tamamlandığını ancak, 12 saatlik bir sayım süreci ile, PM üyelerinin belirleneceğini söyledi. Töre, sayımın hafta sonu, yoksa kısa bir süre içerisinde başlayıp- başlamayacağına karar vereceklerini anlattı.

Tatar’ın genel başkanlığını Genel Sekreter Dursun Oğuz açıkladı. Oğuz, kurultayın UBP’ye yaraşır şekilde geçtiğini belirterek, “Herkesi tebrik ederim. Kazanan UBP oldu. Tatar etrafında kenetlenerek, birlik içerisinde UBP’yi geleceğe taşıyacağız. PM sayımı sona erince, bu süreç tamamlanacak. Sayın Ersin Tatar’a UBP Genel Başkanı olarak başarılar dilerim” dedi.

Tatar ise, kısa bir konuşma yaparak, Divan Başkanı Zorlu Töre ve ekibine teşekkür etti.

Genel Sekreter Dursun Oğuz’a da teşekkür eden Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldik. Bir karar verdi, hürmet duyuyoruz. Ben Özgürgün ile beraber çalışacağım. Tecrübelerine ihtiyacımız var. Kendisi de bunu deklare ettik. Birlik beraberlik içinde çalışacağız. Bu görevler gelip geçici. Değerli vekil ve partili arkadaşlarımızla UBP’ye önemli hizmetler vermek istiyorum. Çocukluğumdan bu yana özveri ile siyasette başarılı olma isteğim vardı.

Üç dönem seçim kazandım, beş yıl bakanlık yaptım. Kurultayda aday oldum, seçilemedim ama pes etmedim. Sadece partim için çalıştım. Kurultay artık geride kaldı ve ilerisi için çalışacağız. Hem partimize, hem KKTC’ye hizmet vereceğiz.

Önümüzdeki haftadan itibaren organ seçimlerini de tamamlayarak, yolumuza devam edeceğiz.