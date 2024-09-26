UBP Parti Meclisi'ni kazananların kesin listesi açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin liste açıklandı.

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26/09/2024

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UBP Parti Meclisi'ni kazananların kesin listesi açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin liste açıklandı.

UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.

23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini alan Ünal Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.

UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste pazartesi açıklanmıştı.

UBP PARTİ MECLİSİ

LEFKOŞA PM

İSİM & SOYİSİM

HÜSEYİN PAŞA

MEHMET AKTUNÇ

İSMAİL KOFALI

İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU

NURCAN YARDIMCI

RAMADAN YİĞİTCE

AHMET KESKİN

NİDAİ SALIŞ

ÖZGÜR ARIKAN

AYDIN AMCA

FİSUN ÖZSUN

HALİL ESENDAĞLI

SABAHATTİN GÜLBUDAK

ERKAN EĞMEZ

ERCÜMENT ŞEKER

BARIŞ TİLKİ

AYSEL TÖRE

ÖZLEM BENDEŞAN

ÖZLEM SEFER

MAHMUT T. HÜDAVERDİ

MURAT PİRGOT

MUSTAFA HACET

GAZİMAĞUSA PM

İSİM & SOYİSİM

ZİYA KASIM

MURAT ÇALIŞKAN

YENAL GARABLİ

ÜMİT ÇAĞLIYAN

HİLMİ ÖZTEMİZ

SAVUN GÖKSU

RAŞİT ŞAH

MEHMET EKŞİCİ

NERİMAN KAŞİF

AHMET DİNÇER

GÜRSEL UZUN

İSMAİL KARDAN

BURAK BAŞKAŞ

İLTER TEKBIYIK

MURAT UZUN

KEMAL OKTA

ELİF DİRENSOY

AYŞE DEMİR

HANİFE İŞLEK

SELCAN ORUÇ

MEHMET TAŞKIRANLAR

RAMAZAN TEBELLEŞOL

TOLGA YAVUZ

GİRNE PM

İSİM & SOYİSİM

EMRE ÜSTEL

SAMİ OTCUOĞLU

HAKAN DENİZALP

HASAN UZUN

MURAT KARALAR

SULTAN SONAY

HASAN BARUT

ÖZGÜR YELEĞEN

YALÇIN KOÇYİĞİT

HALİT SOYTÜRK

İBRAHİM AKAY

ATİLLA MAHMUTOĞLU

FIRAT GÜÇLÜSOY

Zalihe Damdelen

Özge Kardana Atlı

CEVDET ÇAĞER

SAMİ YEDİYILDIZ

GÜZELYURT PM

İSİM & SOYİSİM

FUAT ÖZAN

ALİ KANDULU

COŞKUN TALİHSİZ

ABDULLAH İŞKEY

PEMBE GERTİK

ÖZTAŞ TÜM

İSKELE PM

İSİM & SOYİSİM

İSMAİL DEMİRCİ

SALAHİ SERAKINCI

ALİ ÖĞDÜ

ŞAHİN AVCIL

HASAN Kİ

SERHAN CECER

CANAN MİMAR

Hüseyin Güryay

LEFKE PM

İSİM & SOYİSİM

ÖMÜR EKENDAL

ERCAN OYAL

HATİCE KUBİLAY

YUSUF DAVUTOĞLU

26/09/2024 15:32
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TAGS: Ulusal Birlik Partisi, UBP
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