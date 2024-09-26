UBP Parti Meclisi'ni kazananların kesin listesi açıklandı
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin liste açıklandı.
26/09/2024
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin liste açıklandı.
UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.
23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini alan Ünal Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.
UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste pazartesi açıklanmıştı.
UBP PARTİ MECLİSİ
LEFKOŞA PM
İSİM & SOYİSİM
HÜSEYİN PAŞA
MEHMET AKTUNÇ
İSMAİL KOFALI
İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU
NURCAN YARDIMCI
RAMADAN YİĞİTCE
AHMET KESKİN
NİDAİ SALIŞ
ÖZGÜR ARIKAN
AYDIN AMCA
FİSUN ÖZSUN
HALİL ESENDAĞLI
SABAHATTİN GÜLBUDAK
ERKAN EĞMEZ
ERCÜMENT ŞEKER
BARIŞ TİLKİ
AYSEL TÖRE
ÖZLEM BENDEŞAN
ÖZLEM SEFER
MAHMUT T. HÜDAVERDİ
MURAT PİRGOT
MUSTAFA HACET
GAZİMAĞUSA PM
İSİM & SOYİSİM
ZİYA KASIM
MURAT ÇALIŞKAN
YENAL GARABLİ
ÜMİT ÇAĞLIYAN
HİLMİ ÖZTEMİZ
SAVUN GÖKSU
RAŞİT ŞAH
MEHMET EKŞİCİ
NERİMAN KAŞİF
AHMET DİNÇER
GÜRSEL UZUN
İSMAİL KARDAN
BURAK BAŞKAŞ
İLTER TEKBIYIK
MURAT UZUN
KEMAL OKTA
ELİF DİRENSOY
AYŞE DEMİR
HANİFE İŞLEK
SELCAN ORUÇ
MEHMET TAŞKIRANLAR
RAMAZAN TEBELLEŞOL
TOLGA YAVUZ
GİRNE PM
İSİM & SOYİSİM
EMRE ÜSTEL
SAMİ OTCUOĞLU
HAKAN DENİZALP
HASAN UZUN
MURAT KARALAR
SULTAN SONAY
HASAN BARUT
ÖZGÜR YELEĞEN
YALÇIN KOÇYİĞİT
HALİT SOYTÜRK
İBRAHİM AKAY
ATİLLA MAHMUTOĞLU
FIRAT GÜÇLÜSOY
Zalihe Damdelen
Özge Kardana Atlı
CEVDET ÇAĞER
SAMİ YEDİYILDIZ
GÜZELYURT PM
İSİM & SOYİSİM
FUAT ÖZAN
ALİ KANDULU
COŞKUN TALİHSİZ
ABDULLAH İŞKEY
PEMBE GERTİK
ÖZTAŞ TÜM
İSKELE PM
İSİM & SOYİSİM
İSMAİL DEMİRCİ
SALAHİ SERAKINCI
ALİ ÖĞDÜ
ŞAHİN AVCIL
HASAN Kİ
SERHAN CECER
CANAN MİMAR
Hüseyin Güryay
LEFKE PM
İSİM & SOYİSİM
ÖMÜR EKENDAL
ERCAN OYAL
HATİCE KUBİLAY
YUSUF DAVUTOĞLU26/09/2024 15:32