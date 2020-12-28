UBP’deki Gizli oylamadan Canaltay ismi çıktı

Ulusal Birlik Partisi’nde Meclis Başkan adaylığı için kritik toplantı tamamlandı.

Toplantıda Partinin Meclis başkan adayı olacak kişinin belirlenmesi için gizli oylama yapıldı.

Son dönemde Zorlu Töre, Menteş Gündüz ve Resmiye Canaltay’ın isminin geçtiği meclis başkan adaylığı için 3 isim de aday adayı oldu. Yapılan gizli oylamada Resmiye Canaltay, Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkanlığı aday oldu.

Oylamada diğer adaylardan daha fazla oy alan Canaltay, UBP’nin Meclis Başkanlığı seçiminde adayı olarak gösterilecek.

Bu görevi çok istediği bilinen Zorlu Töre ve Menteş Gündüz’ün ise bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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28/12/2020 16:17