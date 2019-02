UBP’den bir heyet ACRE Genel Kurulu’na katılacak

Ulusal Birlik Partisi’nden bir heyet Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu (ACRE) Genel Kurulu’nun İtalya’nın başkenti Roma’da başlayan toplantısına katılıyor.

UBP’yi temsilen Gazi Mağusa milletvekilileri Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner ve eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun katıldığı Genel Kurul toplantısında bazı partilerin üyelik başvuruları onaylandı.

UBP, Avrupa Birliği içerisinde en hızlı büyüyen siyasi grup olma özelliği taşıyan AVRE grubuna 2017 yılında tam üye oldu.

UBP, KKTC Meclisinde temsil edilen diğer siyasi partilerden farklı olarak KKTC ve kendi bayrağı ile grup içerisindeki faaliyetlerini sürdürüyor, toplantılara katılıyor.

UBP’nin yeni üyeliklerine olumlu oy kullandığı bu genel kurulda, Giorgia Meloni’nin başını çektiği İtalya’nın güçlü partisi Fratelli d’Italia, Kosova’ın iktidar partisi Demokrak Parti, Bulgaristan’dan VRMO partisi, Makedenya’dan VMRO partisi, Sırbıstan’dan ise Enough is Enough partisi üye oldu.