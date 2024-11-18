UBP’den geri adım, tek sandık kurulacak

Ulusal Birlik Partisi meclis başkanlık seçimi için adayı belirlese de, henüz yöntemde karar veremedi.

Daha önce, başkan ve başkan yardımcının eş zamanlı seçileceğini duyuran UBP, devamında da genel kurul salonuna iki sandık konulmasını istemişti. Az önce, eş zamanlı seçimden vazgeçildiği duyuruldu. UBP, başkan adaylığı için yeniden Ziya Öztürkler’i aday göstereceğini duyurmuştu. CTP ise, başkan yardımcılığı için yeniden Fazilet Özdenefe’yi açıkladı.