UBP’den kınama

UBP, Dipkarpaz’da bir siyasi partinin adayının afişinin parçalandığını belirterek, tasvip ettikleri bir davranış biçimi olmayan bu olayı kınadıklarını kaydetti.

UBP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin demokratik bir süreç olduğu ve olgunluk içerisinde geçmesi gerektiği ifade edilerek, şöyle denildi:

“24 Haziran seçimlerine giderken ülkede demokrasi gereği, saygı çerçevesinde tüm siyasi partilere ve tüm adaylara saygı duyulması ve bu çerçevede toplumu gerici ve iç barışı bozucu hareketlerden kaçınılması gerektiğine vurgu yaparak, bu eylemi gerçekleştirenleri kınıyor, tekrarının olmamasını temenni ediyoruz; bu çerçevede tüm siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyoruz.”

(TAK)