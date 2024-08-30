UBP’li Gençler “Üstel” dedi, İstikrar İstedi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları’nın düzenlediği etkinlikte partili gençlerle biraraya geldi.

Çok yoğun katılımla gerçekleşen gecede, Lefkoşa Bölgesi Gençlik Kolları yeni yönetimlerine mazbataları verildi.

Etkinlikte, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e güçlü destek mesajları verildi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban, “ Yılmazköy’den, Akıncılara, Değirmenlik’ten Alayköy’e 48 Gençlik Kolları örgütü, 1016 resmi Genç üyesiyle Ulusal Birlik Partisinin daha güzel ve başarılı yarınları için göreve hazırdır. Yeni dönemde herkesi kucaklayacak, Çok daha canlı, çok daha aktif olacağız. 21 Eylül'de yapılacak olan Kurultayımızda desteğimiz partimizin son yıllarda en başarılı başbakanlık görevinde bulunmuş, sözünün eri, dik duruşuyla hepimizin güvenini kazanmış Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel'e dir. İnanıyorum ki Genel Başkanımız Ünal Üstel ile birlikte bu kurultaydan hep birlikte başarı ile çıkacağız” dedi

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in gençlere öncelik talimatının gereğini yapmaya devam edeceklerini belirterek, “ Sayın Genel Başkanım, işte evlatlarınız, işte gençleriniz” diye hitap etti.

Üstel’e açık desteğini paylaşan Akyön, “ Sizinle birlikte, yan yana omuz omuza istikrarla yola devam” dedi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da gençlere hitap ederek“ Hizmetleriyle, parti içinde sağladığı birlik ve bütünlük sayesinde, gönüllerde taht kurmuş Ünal Üstel ile yola devam edeceğiz” dedi

Hasipoğlu, iki yılda yapılan projelerin devam etmesi için istikrar işin Üstel’e gençlerin güçlü destek vereceğine inandıklarını vurguladı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de gençlere güçlü ve samimi destekleri için yürekten teşekkür etti.

Üstel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımıza ve gençlerimize ne söz verdiysek birer birer yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Üstel, “Bizim gençlerimizi politik malzeme görmeyiz. Tek derdimiz bu ülkede kalmaları, ülkelerinde çalışmaları, potansiyellerini kendi devletleri işin harcamalarıdır. Gençlerimiz içinelimizde olan bütün imkanları seferber ettik, kararlılıkla etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bilişim çağında, gençlerin dünya ile iletişimini güçlendirmek için fiber optik kablo projesinin ilerlediği müjdesini veren Üstel, , “Şimdi sırada evden eve fiber optik kabloları döşemesi var. Gençlerimizin elinden hiç düşürmediği telefonlarındaki internet artık daha kullanılır hale gelecektir. Gençlerimiz artık dünyanın her yerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilecektir” dedi.

4.5G internetin de ülkeye getirilerek gençlerin hızlı internete kavuşturulduğunu hatırlatan Üstel, “Biz bunları yaparken tamamen KKTC’de yaşayan, genelde ülkemizin geçleri için özelde ise Ulusal Birlik Partisine gönül vermiş, partimizin bayrağını göklerde dalgalandıran Ulusal Birlik Partili gençler için yaptık” ifadelerini kullandı.

İlk sosyal konut projesinin temellerinin de atılacağını söyleyen Üstel, “İlk sosyal konut projemizin temelleri Lefkoşa’lı gençlerimiz için Alayköy’de atılacaktır. İlk Müracaatlar kabul edilecek ve tapular verilecektir. Bunu yaparken gençlerimiz bu projeden yararlanırken, belli kriterler koyduk bir kere hiç evi olmayan gençlerimize öncülük vereceğiz. Bundan da hiç taviz vermeyeceğiz. Hiç evi olamayan gençlerimizi konut sahibi yapacağız” dedi.

Üstel konuşmasında Ulusal Birlik Partili gençlere seslenerek, “Biz gençlerimize ne söz verdiysek yapıyoruz. Biz de gençlerimizden söz istiyoruz, çünkü gençlerimiz bu ülkenin yarını ve geleceğidir. Ulusal Birlik Partili gençler KKTC’nin yaşaması için UBP’ye sahip çıkmaktadır. Biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz ki bizden devralacakları bayrağımızı dahada yukarıya taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Ama bunu yaparken birlik beraberlik içerisinde partimize sıkı sıkı sarılarak yapacaktır” ifadelerini kullandı.