UBP’li gençlere çağrı yaptı, adaylığını açıkladı

Mehmet Aktunç, Ulusal Birlik Partisi, Lefkoşa ilçesi Parti Meclisi adayı olduğunu açıkladı. Mehmet Aktunç, UBP’li gençlere çağrı yaparak gençlerin siyasette daha aktif olmasını istedi.

Mehmet Aktunç'un adaylık duyurusu şöyle:

Ulusal Birlik Partisi, benim sevdam, ülkeme duyduğum sevginin hizmete dönüştüğü yuvam.

Geçtiğimiz kurultay döneminde, “gençler görevlere talip olmalı” diyerek aday olmuştum. Bu sürede, parti kurullarında ve partimizin görevlendirdiği Kalkınma Bankası’nda görev aldım.

Partimizin gençlerini de temsil ettiğimin bilinci içerisinde hareket ettim. Ülkemizin tek bir kuruşuna dahi sahip çıkarak, ekonomik kalkınmanın sağlanması için çalıştım.

Ulusal Birlik Partisi, tarihi boyunca gelenekle geleceğin birleştiği, bunu iyi harmanlayan bir parti oldu. Ben de geleneklerimize saygı duyarak, geleceği de düşünerek, Parti Meclisi’ndeki görevime yeniden aday oluyorum.

Lefkoşa Kumsal Gençlik Kolları başkanı olarak başladığım UBP’deki görevime, Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu üyeliği, Parti Meclisi ve MYK üyeliği ile devam ettim. Her kademesine büyük bir gururla aday olduğum partimde, gençlere duyulan güven ve sevgi rehberim oldu. Bu nedenle, gençlerin her aşamada görev almak için aday olmasını, UBP’nin tartışma kültürü içerisinde yer almasını her zaman savundum, önerdim.

Partimize gönül veren gençlere de çağrım, geleneklerimizi iyi bilerek, gençlik enerjileri ile siyasette aktif olmaları. Üye olarak da, kurullara, organlara aday olarak da siyasette aktif görev alabiliriz. Hepimiz için en büyük gurur, bu partinin üyesi olmak.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm enerjimle UBP Parti Meclisi adaylığı için başvurumu genel merkeze yapmış bulunmaktayım.

Bu güne kadar ilçelerimizde olduğu gibi, kurultayımızın da geniş bir katılımla, demokrasi şöleni halinde gerçekleşmesi en büyük dileğimdir. Kurultayımızı bu olgunlukla, ülke siyasi tarihine örnek olacak şekilde tamamlayacağız, bundan eminim.

Aday olan tüm arkadaşlara başarılar dilerim.

15/10/2021 15:25