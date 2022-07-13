UBP'li vekil Gardiyanoğlu 'Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni Meclise sundu

UBP'li vekil Sadık Gardiyanoğlu, 'Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni Cumhuriyet Meclisi'ne sundu. Gardiyanoğlu, mevcut yasanın 13'üncü maddesinde değişiklik yapılmasını önerdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, bugün Cumhuriyet Meclisi’ne ‘Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni sundu.

Gardiyanoğlu, Orman Yasası’nın 13’üncü maddesinde değişiklik yapılmasını önerdi.

Buna göre, ilgili maddede yapılması önerilen değişiklik şöyle:

“Ormanda ateş yakmak, sigara izmariti veya yangına sebebiyet verecek maddeleri bırakmak neticesinde 1 hektardan daha fazla bir alanın yanmasına neden olunması halinde, mahkeme aylık brüt asgari ücretin 100 katına kadar para cezası veya 15 yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayı birden verebilir.”

‘Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Ormanları az olan ve kurak bir iklime sahip bulunan ülkemizdeki ormanları korumak tüm vatandaşların ve devletin ödevi ve sorumluluğu, ayrıca gelecek nesillere olan borcumuzdur. Bu amaçla gereken yasal düzenlemeleri yapmak, cezaları artırmak ve yasalardaki eksiklikleri tamamlamak da yasama organına düşen görevdir. Ceza Yasası'nın 317'nci maddesinde kasten orman yakmak ağır bir suç olarak tanımlanmış ve 14 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Orman Yasası'nın 13'üncü maddesinde de ormanda ateş yakmak ile ilgili suç ve cezalar belirtilmiş, ayrıca 2021 yılında yapılan değişiklikle bu maddenin kapsamı genişletilerek sigara izmaritini ve yasada sayılan yanıcı maddeleri ormana atmak/bırakmak suç olarak tanımlanmış, hem para hem de hapis cezası öngörülmüştür. Ancak ormanda ateş yakmanın, sigara izmariti veya yasada sayılan yanıcı maddeleri bırakmanın sonuçları her zaman aynı olmamaktadır. Bu gibi bir suç, bazen felaketle sonuçlanmakta; tüm insanlığa ve gelecek nesillere ait olan ormanların yok olmasına, aynı zamanda kamuya maddi ve manevi çok büyük bir külfete sebep olabilmektedir. Bu gerekçelerle Orman Yasası'nın 13'üncü maddesinde değişiklik yapılarak, ormanda ateş yakmak, sigara izmariti veya yangına sebebiyet verecek yasada sayılan maddeleri bırakmak neticesinde orman yangını çıkması halinde cezanın ağırlaştırılması gerekmektedir.”

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13/07/2022 19:50