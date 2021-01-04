18 UBP vekili 13 oy; seçim ertelendi

Meclis Başkanlık seçimi, UBP adayı Resmiye Canaltay’ın geçerli 26 oyu almaması nedeniyle Perşembe gününe ertelendi.

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04/01/2021
HK

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18 UBP vekili 13 oy; seçim ertelendi

Meclis Başkanlık seçimi, UBP adayı Resmiye Canaltay’ın geçerli 26 oyu almaması nedeniyle Perşembe gününe ertelendi.

47 milletvekilinin oy kullandığı başkanlık seçiminde, Canaltay sadece 13 oy alabildi. İktidar 25 milletvekili ve 3 bağımsız tarafından desteklenirken, UBP’nin mecliste Hüseyin Özgürgün dışında 19 milletvekili var.

UBP’lilerin dahi Canaltay’a oy vermediği oturumda, 26 ret, 3 çekimser 5 de geçersiz oy kullanıldı.

UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay'ın yeterli sayıda kabul alamaması üzerine Cumhuriyet Meclisi yeni Başkanı’nı seçemedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıkladı.

UBP Meclis Grubu tarafından Meclis Başkanlığı adaylığı için oy çokluğuyla Resmiye Canaltay’ın seçilmesi üzerine mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bu karara sert tepki göstermişti.

 

04/01/2021 16:15
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TAGS: ubp, meclisbaşkanı, haberkıbrıs, oylama, seçim,
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