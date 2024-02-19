UBP’liler bu anketi konuşuyor…

Türkiye merkezli İhlas Haber Ajansı’nda KKTC yakın siyasi geleceği ile ilgili bir anketi paylaştı.

Ankette, Cumhurbaşkanlığı ve UBP Kurultayı yanında, Genel seçimde kazanması muhtemel milletvekili adayları da yer alıyor.

UBP’li adaylar arasında HP’den istifa etmiş bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in isimleri dikkat çekiyor.

2024 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik ve Politik Durum Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem UBP yönetimi hem de UBP üyeleri Ersin Tatar’ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.

8 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında, bağımsız bir araştırma şirketinin KKTC genelinde düzenlediği anket, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerinde yaşayan 17 bin 800 kişi baz alınarak, bilgisayar destekli telefon aramaları ile gerçekleştirildi.

Tatar iki ankette de önde…

Ankette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hem UBP üye bazında hem de UBP yönetim kadrosundaki anket sonuçlarına göre birinci sırada yer alması dikkat çeken sonuçlardan biri olarak ortaya çıktı.

Anket sonuçlarına göre, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem UBP yönetimi hem de UBP üyeleri Ersin Tatar’ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.

Üstel açık ara önde

Yine anket sonuçlarına göre UBP kurultayında yönetim kadrosunun yüzde 47,69’u, mevcut genel başkan ve Başbakan Ünal Üstel’i yeniden Parti Baskanı ve Başbakan olarak görmek isterken, Üstel’in yüzde 12,12 oy oranıyla Faiz Sucuoğlu, yüzde 11,15 oy oranıyla ise Olgun Amcaoğlu takip ediyor. Anket sonuçlarında UBP üyelerinin yüzde 33,08’inin Ünal Üstel’i, yüzde 17,12’sinin Hasan Taçoy’u ve yüzde 15,19’unun ise Olgun Amcaoğlu’nu Genel Başkan olarak görmek istediği sonucu ortaya çıkıyor.

Milletvekili adaylarında öne çıkan yeni isimler

Anket sonuçlarına göre ilk milletvekilliği seçimlerinde aday olma olasılığı bulunan Ali Başman, Ebru Törehan, Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Türel Öksüzoğlu, Adil Özgey ve Ömür Gardiyanoğlu gibi isimler kendi bölgelerinde ön plana çıkıyor.

Görevde olmayan bakanlar destek kaybetti

Yine anket sonuçlarına göre görevde olmayan bakanların destek kaybettiği görülüyor. Ankette en başarılı UBP’li bakanlar arasında yönetim kadrosu ve üyelerin cevaplarına göre ilk üç sırayı Hakan Dinçyürek, Dursun Oğuz ve Hüseyin Çavuş Kelle ve Nazım Çavuşoğlu paylaşıyor.

Taçoy’a destek yok

Her iki ankette de Olgun Amcaoğlu ve Dursun Oğuz’un istikrarlı şekilde başarılı bulunduğu görülüyor. Öte yandan kurultayda aday olacağını açıklayan UBP Milletvekili Hasan Taçoy’ un ne üyeler ne de parti yönetimi içerisinde destek görmemesi de anketin diğer dikkat çeken sonuçlarından biri.