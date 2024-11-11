UBP’liler Bugün Meclise Erken Gitti

Cumhuriyet Meclisi'nde süren kriz, meclisin toplanıp toplanamayacağı sorularını da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz hafta, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) önce meclise giderek meclis başkanlık koltuğu ve milletvekili sıralarına oturmuştu.

Bugün ise saat 9:30 itibarıyla UBP milletvekilleri meclisteki yerlerini aldı.

Normalde saat 10:00'da toplanması beklenen ve bugüne kadar saat 11:30’dan önce toplanamayan mecliste, UBP milletvekillerinin erken gelişi "meclis nöbeti" olarak algılandı.

Meclisin, Ziya Öztürkler başkanlığında açılmasına Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin nasıl tepki göstereceği ise merak konusu.

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