UBP'liler Sertoğlu'na oy vermedi!

Yerel Seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloyu Haber Kıbrıs Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Haber Kıbrıs Web TV'de yorumladı.

Ekmekçi Ulusal Birlik Partililerin sandığa gittiğini ama Hasan Sertoğlu’na oy vermediğini vurgulayarak, UBP’nin parti oylarının yüzde 50’ye dayandığını ama Hasan Sertoğlu’nun oylarının yüzde 30’lar da kaldığını açıkladı.

UBP’nin kendi içinde bir bedel ödeyeceğini belirten Ekmekçi, UBP’lilerin sandığa gittiğini Belediye Meclis Üyelerine oy verdiğini ancak belediye başkan adayı Hasan Sertoğlu’na mühür vurmadığını belirtti.

UBP, Lefkoşa'da 9 belediye meclis üyesi çıkardı.