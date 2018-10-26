UBP’nin 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor.Genel Başkan yanında parti yetkili organlarının da seçileceği kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yarın ve pazar günleri yapılacak.

Kurultay, yarın saat 10.00’da başlayacak.Bir süre önce tüzük değişikliği yaparak delege sisteminden üye sistemine geçen ana muhalefet partisi UBP’de başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu üyelerin oylarıyla belirlenecek.

Yarın konuşmaların yapılacağı kurultayda, Pazar günü de başkan ve yetkili kurulların seçimi için oy kullanılacak.

Adaylık başvurularının eylül ayında tamamlandığı UBP’de başkanlık için halen genel başkan olan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun yarışacak.UBP’nin kayıtlı 12 bin civarında üyesi bulunuyor.