UBP’nin 22’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden oy verme işlemleri başladı

Ulusal Birlik Partisi’nin 22’nci Olağan Kurultayı gerçekleştiriliyor. Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin yarıştığı kurultay kapsamında saat 09.00 itibari ile sandıklar yeniden açıldı.

İlk gün partinin yüzde 22’si oy kullanmıştı

UBP kurultayının ilk günü olan dün saat 21.00 sıralarında oy verme işlemi sona ermişti. Sandıklar bugün yeniden saat 09.00'da oy kullanma işlemleri için açıldı.

Öte yandan kurultayının ilk gününde toplam 3 bin 646 kişi kullanırken bu oran yüzde 22.12 olarak açıklandı.

Ulusal Birlik Partisi’nin toplam 16 bin 483 üyesi bulunuyor.

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31/10/2021 09:54