UBP’nin 44’üncü Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonla Kutlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 44’üncü yaşını dün akşam düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Başbakan Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Lefkoşa’da, Elysium Park’ta düzenlenen resepsiyonda konukları kapıda karşıladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, hükümet ortağı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da resepsiyona katılarak, partinin yeni yaşını kutladı.

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, UBP’nin Onursal Başkanı ve 3’ücü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski ve yeni dönem bakan ve milletvekilleri, parti yetkilileri, kadın ve gençlik kolları ile UBP’lilerin katıldığı resepsiyonda, Genel Sekreter Saner, Onursal Başkan ve 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Başbakan Tatar konuşma yaptı.

Saner, Eroğlu ve Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti, operasyonun başarılı olmasını temenni etti.

11 Ekim 1975’te kurulan UBP ile ilgili video gösterimlerinin de yapıldığı resepsiyonda, salona partinin 1976’dan bu güne kadarki seçimlerde kullandığı “UBP’ye oy ver”, “Hep daha iyiye”, “Tam yol ileri”, “Halka hizmet yolunda biriz” gibi sloganlar da asıldı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin memleketine inanan, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunan yürekli insanlardan oluştuğunu söyledi.

Varoluş mücadelesini birlik ve beraberliklerini koruyarak sürdürdüklerini belirten Tatar, “Katlanarak güçleniyoruz. Bizim bu memlekete vereceğimiz çok şeyler var. Halk bize güveniyor. Şimdi bir seçim olsa UBP belki de tek başına iktidar olur. Hiçbir makamı UBP’yi ve KKTC’yi savunamayanlara bırakamayız. Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin yegane teminatı UBP’dir” dedi.

Her zaman seçime hazır bir anlayışla çalıştıklarını belirten, kimsenin kötülüğünü istemediklerini, içlerindeki aykırı sesleri kucakladıklarını söyleyen Tatar, “Bu anlayışla UBP’yi daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları ekonomik ve mali işbirliği protokolüne, ekonomik kalkınma için yaptıkları çalışmalara ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere işaret eden Tatar, koalisyon ortağıyla bazı konularda farklı düşüncelere sahip olsalar da hizmetlerin uzlaşı içinde verildiğini vurguladı.

Başbakan Tatar, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin Anavatanı ve garantörü olduğunu kaydederek, “Türkiye bizim için vazgeçilmezdir. KKTC de Türkiye için vazgeçilmezdir. Bu devleti, Doğu Akdeniz’de, bu bayrakların altında yaşatmak görevimizdir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs konusuna da değinen, UBP’nin bu konudaki politikalarını hatırlatan Ersin Tatar, “Dik durduk. Devletimize sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz” dedi.

EROĞLU

UBP’nin Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, KKTC’yi yaşatmanın, Kıbrıs Türk halkını kucaklamanın ve Türkiye ile ilişkileri en sıcak noktada tutmanın partilerinin en önemli görevi olduğunu söyledi.

Eroğlu, “Hiç kimse değişmez değildir ve makamlar gelip geçicidir. Bu ülkede iki şey kalıcıdır; biri KKTC, ikincisi de onu yaşatacak UBP ” şeklinde konuştu.

Eroğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

“Sakın ola, ‘şu işim olmadı, bu işim olmadı, bu adam bu makama layık değil’ demeyin, partiye küsmeyin. Partimiz bugünlere sevgiyle geldi. Birbirinizi sevin. Kırgınlıkları, dargınlıkları sandığa taşımayın. Ben bunu yaşadım. Bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğundan gitmesi için uğraştığınız kişi Cumhurbaşkanı oldu. Bu neden oldu? Hatalarımızdan... Bir kere daha bu hatayı yapıp devletini savunmayan, Anavatan ile ters düşen kişileri o koltuğa oturtmayın.”

“Seçim nedeniyle”, Türkiye’nin harekatına “dil uzatanlar” olabildiğini de kaydeden Eroğlu, belli makamlardaki kişilerin ağızlarından çıkacak kelimeleri ölçüp tartması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, Kıbrıs konusunda da konuştu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres Belgesi ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu savunan Eroğlu, “Müzakerelere başlamak teslimiyetçi bir politika izlemektir. Bizi azınlık olarak görenlerle masaya oturulmaz. Rumların anlaşma niyetinde olmadığını bileceğiz. İki devletten vazgeçmeyeceğiz. Yol belirlendi. Hükümet de ortaya bir politika koydu. Bu politikadan dönülmemesi gerek. Bu ülkenin geleceğinde UBP vardır. UBP’nin ayağı kazara kayarsa Güney’e mesaj veren siyasi partilerin ne yapacağını düşünün ” şeklinde konuştu.

SANER

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP’nin; KKTC’nin varlığından, Kıbrıs’ta iki eşit, egemen halk ve iki ayrı devlet olduğu gerçeğinden ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılması, ülkeye kabloyla elektrik getirilmesi, ekonomik kalkınma gibi hedeflerle hazırlanan projelere de değinen Saner, UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlenme konusundaki çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Bu konuda birtakım bilimsel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Saner, sonucun bu ay sonunda netleşeceğini belirtti.

Partiye yapılan üyelik başvurularının kabulü konusunda da konuşan Genel Sekreter Saner, başvuruların komisyon tarafından incelendiğini anımsattı, ekim ayı bitmeden komitenin çalışmaları tamamlayacağını, tüzükle uyumlu müracaatların tümünün kabul edileceğini ve kayda geçirileceğini açıkladı.

2015’te yenilen UBP tüzüğüne de işaret eden Saner, bazı noksanlıkların değerlendirilmesi için tüzüğün yeniden ele alınacağını söyledi.

Saner, Güneş Web TV, Güneş Gazetesi ve www.ulusalbirlikpartisi.com sitesi ile seslerini duyurmaya devam ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından partinin eski genel sekreterlerine hizmet plaketi takdim edildi, 44’üncü yıl pastası kesildi, aile fotoğrafı çekildi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Erol Uysal -TAK

16/10/2019 11:26