UBP'nin kararını değerlendirler!

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) haklarında disiplin soruşturması başlattığı parti üyeleri Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim, hangi karar alınırsa alsın çıktıkları yoldan dönmeyeceklerini açıkladı.

Aktuğ, Namsoy ve Erbildim, “Bölgede, 5 UBP’li aday adayı varken bunlardan hiçbirini tercih etmeyen Genel Başkan’ın aday adaylarından üçünü disipline sevk etmeye çalışması, bu adaylara açık destek veren seçilmiş örgüt başkanını görevden almaya çalışması manidardır” dedi.

Ortak bir açıklama yapan Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim, adaylık sürecinde disiplin kuruluna sevk edilmelerini “diktatörlük” olarak niteledi, tabana ve bölge halkına güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

"Kararı haber sitelerinden öğrendik"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün, haber sitelerine düşen bir haberle Ulusal Birlik Partisi Başkanı’nın bizleri disiplin kuruluna verme kararı aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Adaylık sürecimizde de yaşamış olduğumuz bu diktatörce tutum sonucu Ulusal Birlik Partisi tabanı yok sayılmış ve parti ile ne geçmişte ne de bugün uzaktan yakından bir bağlantısı olmayan CTP kökenli bağımsız adaya destek verilmişti. Şimdi, destek vermiş oldukları adaya güç vermek adına sindirme politikası yapmaya ve parti tabanını ses çıkaramaz hale getirmeye çalışmaktadırlar. Unutmuş oldukları bir husus var ki bu taban sandıkta konuşmaya alışmış bir tabandır ve hangi görevde olduğuna bakmaksızın, isterseniz Başbakan olun sizleri sandıkta bırakma konusunda da eskiye dayanan tecrübeleri mevcuttur. Bölgede, beş Ulusal Birlik Partili aday adayı varken bunlardan hiçbirini tercih etmeyen genel başkanın aday adaylarından üçünü disipline sevk etmeye çalışması ve bu adaylara açık destek veren seçilmiş örgüt başkanını görevden almaya çalışması manidardır.”

"Partinin kapısını bulamayacak kişilere verilen değer…"

Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim’in ortak açıklamasında şunlara da yer verildi:

“Partinin kapısını bulamayacak kişilere verilen bu değerin arkasında başka nedenler aramak için sebebimiz hayli fazladır. Bizler Ulusal Birlik Partisi’ne uzun yıllar emek vermiş kişiler olarak hangi kararı alırlarsa alsınlar çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz.

Tabanımıza ve bölge halkımıza olan güvenimiz tamdır. Doğru ile yanlışı ayırt edemeyen bu zihniyetin karşısında dimdik duran ve şahsi ihtiraslar çerçevesinde, intikam hırsıyla yanan bu düşüncelere dur diyecek olan bir taban mevcuttur.”

Nihai kararı kamuoyuyla paylaşacağız

“Girdikleri hiçbir parti başkanlığı seçiminden başarıyla çıkamamış, hatta sonuncu gelmeyi başarı sayan bu zihniyetler kucaklarında piyango gibi buldukları bu görevlerde yaptıklarıyla tabanın haklılığını ortaya çıkarmışlardır” denilen açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Yaşanan süreci kendi aramızda detaylıca değerlendirip nihai kararımızı kamuoyu ile tekrardan paylaşacağız. Halkı sindirerek başarıya ulaşmaya çalışanlara halkın cevabı tokat gibi olacaktır.”

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17/11/2022 18:51