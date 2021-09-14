UBP’nin kurultay süreci başladı

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14/09/2021

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UBP’nin kurultay süreci başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak,  UBP’nin kurultay sürecinin başladığını ifade etti.

Hasipoğlu, “31 Ekim’de sonlanacak demokrasi yolculuğumuzun ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“İlk günün sonunda mahalli örgüt seçimlerinde; Gönyeli, Yenikent, Esentepe, Zeytinlik, Doğanköy, Beylerbeyi, Ozanköy, Dağyolu, Ağırdağ, Boğaz, Hisarköy, Kozanköy, Alemdağ, Akçiçek, Şirinevler, Göçeri, Pınarbaşı, Beşparmak, Karaağaç ve Bahçeli’de aday olan tüm üyelerimize teşekkür ederim.”

14/09/2021 08:22
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